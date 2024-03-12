Лебедь пел для рыбаков на водоеме в Новосибирске

К рыбакам на лед Обского водохранилища под Новосибирском пришел лебедь-кликун.

Как рассказали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», пернатый совершенно не боялся людей и прогуливался между ними.

«Наш подписчик-рыбак поделился кадрами с Обского водохранилища. Там к мужикам прибился лебедь-кликун, который, то ли зазывал самку на брачный танец, то ли исполнял так называемую «лебединую песню», — говорится в посте.

Подписчики сообщества предположили, что птица домашняя, сбежала и потерялась. Другие решили, что лебедь удрал из частного зоопарка, расположенного в Кирзе Ордынского района. Сибиряки отметили, что кликун очень хорошо — красавчик — и сошлись во мнении, что он выпрашивал у мужчин пойманную ими рыбку.

Ранее мы рассказывали, как одинокий лебедь не смог улететь с озера под Новосибирском.