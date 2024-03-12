Мастер тхэквондо из Югры завоевал путевку на Олимпийские игры-2024

Спортсмен одержал победу на квалификационном отборочном турнире в Болгарии.

Мастер тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов одержал победу на квалификационном отборочном турнире в Болгарии и теперь выступит на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут этим летом в Париже. Об этом сообщает ugra-news.

Спортсмен выступал на соревнованиях в категории до 80 килограммов. Олимпийский чемпион превзошел соперников из Грузии, Португалии и Сербии. На Играх в столице Франции спортсмен выступит в нейтральном статусе, как и другие россияне, которые будут выступать в индивидуальных дисциплинах.

Отметим, что на Олимпийских играх-2020 в Токио югорчанин стал первым олимпийским чемпионом в истории российского тхэквондо. Кроме того, в его копилке «золото» чемпионатов мира, Европы, Всемирных военных игр.

Напомним, в Новосибирске тренер военно-спортивного центра прокомментировал обвинения в избиении 10-летнего мальчика.