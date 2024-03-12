На празднование 420-летия Томска было выделено 15 млн рублей

15 миллионов рублей выделили на празднования 420-летия Томска.

Мэр Томска Дмитрий Махиня в интервью «Аргументы и Факты Томск» сообщил, что 15 миллионов рублей было выделено на празднование 420-летия города, которое состоится 7 сентября текущего года.

«Пока не такой большой бюджет на мероприятие, около 15 млн рублей. Я надеюсь это финансирование увеличить, в том числе от экономии торгов, которые сейчас будут проходить», — рассказал мэр.

Также, по его словам, в честь празднования в городе планируется провести десятки мероприятий на разных площадках.

Напомним, что жителей Томска будут судить за неуплату таможенных платежей на сумму 2,6 миллионов рублей.