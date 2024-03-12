Новосибирский орнитолог прокомментировал слухи о пьяных свиристелях на улицах

Орнитолог из Новосибирска рассказал, что нужно делать с пьяными свиристелями.

По данным “Новосибирских новостей”, в социальных сетях стали активно распространять информацию о том, что сейчас в городе на улицах можно встретить лежащих свиристелей, которые объедаются ягодами и “пьянеют”.

Однако орнитолог Алексей Яновский предполагает, что это фейковая информация.

“Сам я в этом году не видел свиристелей, которые бы валялись на снегу, так сказать, пьяные. Дело в том, что такие инциденты бывают в начале зимы, когда действительно ягоды могут забродить и в них еще сохраняется алкоголь. Но сейчас уже конец зимы, ранеток практически нет на деревьях”, — прокомментировал орнитолог.

Он также добавил, что если жители города действительно заметят таких птиц в лежачем состоянии, то тогда ее следует положить в большую сухую коробку и отнести в теплое помещение. А когда птица придет в себя, выпустить ее на волю.

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