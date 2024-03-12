Отдел градостроительства в Бердске возглавил Артем Дронкин

Нового руководителя отдела градостроительства назначили в Бердске.

Специалиста представили 11 марта на аппаратном совещании. Возглавлять отдел будет 28-летний Артем Дронкин, приступивший к своим обязанностям еще 6 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Артем Дронкин окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Строительство», магистратуру в НГУЭиУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Управление региональным развитием». Ранее он трудился госинспектором отдела по Октябрьскому, Первомайскому и Советскому районам Новосибирска, работал в службе технического контроля развития материально-технической базы.

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