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общество

Под Новосибирском боец СВО погасил давний долг

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Мужчина должен был 120 тысяч рублей юридическим лицам.

В Новосибирской области военнослужащий из Маслянино погасил долг в размере 120 тысяч рублей перед юридическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

Мужчина долгое время уклонялся от уплаты суммы и не имел имущества, подлежащего аресту. Недавно он увидел информацию о своем долге на портале госуслуг и немедленно обратился к судебным приставам.

В ходе встречи с приставами он сообщил о своей мобилизации и выразил готовность погасить задолженность. Сразу же через личный кабинет он произвел оплату указанной суммы.

После распределения денежных средств ограничения и запреты, ранее наложенные на него, были сняты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зарегистрировали ещё троих кандидатов в мэры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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