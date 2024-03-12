Под Новосибирском боец СВО погасил давний долг

Мужчина должен был 120 тысяч рублей юридическим лицам.

В Новосибирской области военнослужащий из Маслянино погасил долг в размере 120 тысяч рублей перед юридическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

Мужчина долгое время уклонялся от уплаты суммы и не имел имущества, подлежащего аресту. Недавно он увидел информацию о своем долге на портале госуслуг и немедленно обратился к судебным приставам.

В ходе встречи с приставами он сообщил о своей мобилизации и выразил готовность погасить задолженность. Сразу же через личный кабинет он произвел оплату указанной суммы.

После распределения денежных средств ограничения и запреты, ранее наложенные на него, были сняты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зарегистрировали ещё троих кандидатов в мэры.