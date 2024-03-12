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общество

В Новосибирске зарегистрировали ещё троих кандидатов в мэры

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

На сегодняшний день зарегистрировано шесть кандидатов в мэры Новосибирска.

Три человека подали документы в комиссию по выборам мэра Новосибирска во вторник, 12 марта. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

Зарегистрированы врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

Накануне, 11 марта, документы подали депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков. Первым кандидатом был Александр Трушакин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта.

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Александр Борисов
журналист

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