В Новосибирске зарегистрировали ещё троих кандидатов в мэры

На сегодняшний день зарегистрировано шесть кандидатов в мэры Новосибирска.

Три человека подали документы в комиссию по выборам мэра Новосибирска во вторник, 12 марта. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

Зарегистрированы врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

Накануне, 11 марта, документы подали депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков. Первым кандидатом был Александр Трушакин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта.