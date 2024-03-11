Депутат Украинцев и бизнесмен Тайлаков стали кандидатами на пост мэра Новосибирска

Ещё два человека подали документы на участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска.

Две заявки на участие в конкурсе на должность мэра Новосибирска поступило 11 марта, сообщил источник Сиб.фм.

Документы в комиссию по выборам подали бизнесмен и депутат Горсовета Новосибирска Игорь Украинцев и предприниматель Дмитрий Тайлаков.

Украинцев — политик, родившийся 4 февраля 1986 года в Новосибирске, окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет в 2008 году по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».

После окончания университета с 2009 по 2011 год работал руководителем отдела по связям с общественностью в ООО «Кузбасский консультационный центр». В 2011 году был избран депутатом муниципального совета города Ленинск-Кузнецкий, а в 2013 году стал депутатом областного совета по единому избирательному округу от партии ЛДПР.

Избран по одномандатному избирательному округу №11 от партии «Зелёные». Член постоянных комиссий по городскому хозяйству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Женат и воспитывает дочь.

Второй кандидат менее известен — на ИП Тайлаков Дмитрий Владимирович была зарегистрирована компания ООО «Дина», занимавшаяся ремонтом автомобилей. Сейчас она ликвидирована.

На сегодняшний день документы в комиссию по выборам мэра подали три кандидата: первым был военнослужащий Александр Трушакин. Он принёс все необходимые документы для регистрации 4 марта. Военнослужащий является участником специальной военной операции. Подполковник Вооруженных сил РФ родился 23 февраля 1961 года.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта.