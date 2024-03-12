Появились фото с места крушения Ил-76 в Ивановской области

В Сети опубликовали фото разбившегося в Ивановской области самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с людьми на борту.

Кадрами поделились вечером 12 марта в Telegram-канале 112. На снимках видно, что возле самолета — у того, что от него осталось — ходят представители спецслужб.

Напомним, Ил-76 рухнул днем 12 марта, причиной в Минобороне назвали пожар в одном из двигателей. Экипаж не дотянул до аэродрома и борт потерпел крушение в районе кладбища.

Ранее сообщалось, что в самолете было 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Сейчас же в Telegram-канале 112 говорится о 16. Предварительно, выживших нет.