Стала известна дата празднования 420-летия Томска

Мэр Томска назвал дату празднования 420-летия города.

Томск был основан в 1604 году. Прошло 420 лет, в связи с этим в городе планируются мероприятия. Они будут проходить с марта по декабрь 2024 года.

Дмитрий Махиня, мэр города, сообщил, что масштабное празднование пройдет 7 сентября. Бюджет составил 15 миллионов рублей.

«Мы постараемся томичей удивить и представим насыщенную юбилейную программу», — рассказал Дмитрий в разговоре с журналистом «Комсомольской правды — Томск».

Так, День города пройдет на разных площадках: Новособорная площадь, Воскресенская гора, в Лагерном саду и на площади Ленина.

Пройдет традиционное шествие студентов, спортивные состязания, концерты, кулинарные фестивали и ярмарки, а также шоу дронов.

Напомним, что мэр Томска перечислил открытые вакансии в администрации города.





