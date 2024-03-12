Стало известно, когда начнутся весенние каникулы у школьников Новосибирска

В Министерстве просвещения Российской Федерации предложили провести весенние каникулы с 25 по 31 марта.

Стоит отметить, что конкретные даты каникул могут варьироваться в каждой школе, так как они имеют право изменять учебный график самостоятельно. Родителям и учащимся рекомендуется проверять актуальные сроки на официальных сайтах общеобразовательных организаций, в разделах, посвященных образованию и календарному учебному графику.

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, на момент информационного запроса о переносе сроков весенних каникул от школ сообщений не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запускается новый кольцевой маршрут.