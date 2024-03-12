В Новосибирске запускается новый кольцевой маршрут

Новый кольцевой маршрут запустят в Новосибирске.

По данным мэрии Новосибирска, с 13 марта в городе будет запущен новый кольцевой муниципальный маршрут регулярных перевозок – автобус № 33 «Ул. Учительская – Ботанический ж/м – Ул. Учительская».

Новый маршрут будет следовать таким улицам как: Богдана Хмельницкого, Бардина, Новая, Магаданская, Даргомыжского, Залесского, Дуси Ковальчук, площадь имени Калинина, Дуси Ковальчук, Плановая, Жуковского, Северная, Дачная, Дмитрия Донского, Красный проспект, площадь имени Калинина, Дуси Ковальчук, Залесского, Даргомыжского, Магаданская, Новая, Бардина, Богдана Хмельницкого.

Напомним, что две аварии с новыми троллейбусами произошли в Новосибирске. Это подтвердили и в пресс-центре мэрии.