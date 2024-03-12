Ученые из Новосибирска разработали добавки для защиты металлов от коррозии

Добавки для защиты металлов от коррозии разработали новосибирские ученые.

По данным сайта Новосибирского государственного университета, ученые Передовой инженерной школы НГУ выяснили, что использование тиомочевины и N-октилпиридиния бромида улучшает характеристики гальванического осаждения меди, олова и их сплавов.

Как сообщают ученые, все добавки способствуют улучшению качества покрытий и их долговечности, увеличивая катодную поляризацию в сернокислых электролитах и в результате имеют широкое практическое применение в микроэлектронике, производстве печатных плат и др.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые зафиксировали редкую озоновую аномалию под Новосибирском.