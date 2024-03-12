Украинские диверсанты попытались проникнуть в Курскую область

Сегодня, 12 марта, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке проникновения украинских диверсантов на территорию региона.

В результате стрелкового боя удалось предотвратить прорыв, но один местный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Теткино Глушковского района. Об этом пишет РИА Новости.

Глушковский район является одним из приграничных и часто подвергается обстрелам со стороны Украины. В связи с этим на всей территории области установлен желтый уровень террористической опасности.

В ходе минувшей ночи украинские военные предприняли массированную атаку на объекты на территории России. Министерство обороны сообщило, что было перехвачено и уничтожено 25 украинских дронов, в том числе 11 над Курской областью. Кроме того, в результате атаки дронов возник пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области.

Также над Белгородской областью были сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и одна ракета тактического комплекса «Точка-У».

Украинская армия потеряла 60 человек. Несколько танков и бронетранспортеров были уничтожены в различных районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что немцы планируют руками ВСУ уничтожить Крымский мост и остаться в стороне.