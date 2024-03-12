В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за плохое состояние дорог

Депутаты предлагают вдвое увеличить штраф за плохое состояние дорожного покрытия.

В России предлагают вдвое увеличить штраф за плохое состояние дорожных покрытий. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. Об этом сообщают «Известия».

Статистика ДТП за прошлый год показала рост количества аварий. В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20–30 тысяч рублей до 40–50 тысяч рублей, для юридических лиц с 200–300 тысяч рублей до 400–600 тысяч рублей. В случае, если указанные действия, повлекли вред здоровью потерпевшего, то должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей вместо 50-100 тысяч рублей. А вот юридическим лицам придется заплатить от 800 тысяч до одного миллиона рублей вместо 400–500 тысяч рублей.

Напомним, за 141 млн рублей в Искитиме Новосибирской области отремонтируют участок дороги.