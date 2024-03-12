В Ивановской области 15 человек погибли из-за крушения самолета

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете.

В результате крушения самолета в Ивановской области погибли 15 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Катастрофа произошла с военным Ил-76, который следовал в Иваново. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной аварии стал пожар одного из двигателей во время взлета. Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России вылетела на аэродром Иваново для расследования происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ленинском районе Новосибирска спасатели за полчаса потушили пожар в расселенном доме.