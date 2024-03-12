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общество культура

В Новосибирске актер Чадов встретится со студентами на Всемирном фестивале молодежи

Фото: скриншот из фильма

Известный российский актер Алексей Чадов примет участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Новосибирске.

В рамках мероприятия Чадов встретится со студентами 15 марта в Новосибирском аграрном университете. Встреча организована пресс-службой российского общества «Знание» и пройдет в концертном зале. Ожидается присутствие около 700 слушателей, которые смогут обсудить с актером тему наставничества.

Алексей Чадов также поделится историей о режиссере Алексее Балабанове.

Напомним, что в рамках фестиваля в Новосибирск приедут 65 студентов из 35 стран мира, включая Иран, Корею, Перу, Мексику, Ирландию, Великобританию и Алжир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что автопортрет новосибирского фотографа показали на площади в Нью-Йорке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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