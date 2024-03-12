В Новосибирске девочкам сделают бесплатную прививку от ВПЧ

В Новосибирске девочки могут бесплатно пройти вакцинацию от вируса папилломы человека.

Эта болезнь в долгосрочной перспективе может привести к раку шейки матки. В 2024 году вакцинацию получат 800 человек.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) имеет около 200 типов, из которых приблизительно 40 атакуют слизистые оболочки. Некоторые типы ВПЧ, в частности 16-й и 18-й, повышают риск развития рака шейки матки.

Вакцинацию рекомендуется пройти до начала половой жизни. Поэтому в Новосибирской области бесплатно прививают девочек от 9 до 13 лет. Также врачи рекомендуют вакцинироваться пациентам с определенными заболеваниями и девочкам из определенных групп риска.

Процедуру вакцинации можно получить бесплатно в детской поликлинике по месту жительства по направлению гинеколога или педиатра.

В 2024 году для этой цели закупили 400 доз вакцины «Гардасил» и 1200 доз вакцины «Церварикс».

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