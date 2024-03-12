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общество

Жительница Кузбасса проигнорировала закон и получила полгода исправительных работ

Freepik, authors: Di_Media

Оказалось, что женщина получила такое наказание за продажу спиртного несовершеннолетнему.

В Новокузнецке 42-летняя сотрудница продуктового магазина проигнорировала закон и продала 15-летнему покупателю две банки пива. Об этом сообщает Сибдепо.

За такую безответственность женщина получила наказание. Свою вину она полностью признала. Суд признал ее виновной в административном правонарушении «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» и назначил полгода исправительных работ условно с испытательным сроком один год.

Напомним, пару бизнесменов-новосибирцев осудят за паленые алкоголь и сигареты.

#алкоголь #продажа #несовершеннолетние
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Дарья Бочкун
журналист

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