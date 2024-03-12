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общество

В Новосибирске диспетчер отсудила 160 тысяч у работодателя за незаконное увольнение

Фото: freepik

За незаконное увольнение диспетчер отсудила 160 тысяч.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска проверила инцидент с увольнением диспетчера из филиала компании, которое пострадавшая назвала незаконным. В результате чего были выявлены нарушения и суд встал на сторону женщины.

По предварительным данным, работодатель хотел ликвидировать филиал ООО и потребовал сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию, однако сибирячку это не устроило и она отказалась, так как это лишает гарантий и льгот.

В итоге суд решил, что увольнение является незаконным и взыскал с организации утраченный заработок за период вынужденного прогула в 150 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в 10 тысяч.

Напомним, что в Новосибирске на закрытом суде рассмотрят дело криминального авторитета.

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Валерия Митрохина
Журналист

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