В Новосибирске компания незаконно уволила сотрудников для ликвидации филиала

Руководство организации для закрытия своего филиала в Новосибирске заставило работников увольняться.

В прокуратуру обратилась женщина, работавшая в компании оператором. Она сообщила, что ее коллег вынудили написать заявления на увольнение по собственному желанию — работодатель не хотел выплачивать положенные им компенсации. Но заявительница не согласилась, и ее незаконно уволили во время больничного.

В итоге надзорное ведомство добилось справедливости. Организацию заставили вернуть работу женщине, выплатить 150 тысяч рублей зарплаты за время, которое она отсутствовала на работе не по своей инициативе, а также десять тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Новосибирска проверяет ликвидацию маршрута № 317.