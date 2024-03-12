В Новосибирске на Нарымской перекрыли движение из-за пожара

Вечером 12 марта в Новосибирске произошел пожар в доме № 77б на улице Советской.

О происшествии сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В посте говорится, что по Нарымской пришлось перекрыть движение транспорта, потому как пожарный гидрант находится через дорогу.

«Проводка загорелась, на втором этаже. Охранник бегал внутри, звонил собственникам и выходить не хотел. Огнеборцы быстро приехали, но им шлагбаум открывать не хотели», — рассказала свидетельница ЧП.

По ее словам, пожарной сигнализации в здании, где расположены фитнес-клуб премиум-класса и салон красоты.

О том, есть ли пострадавшие, на момент публикации материала информации нет. Рассчитываем узнать все подробности в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, как в Ленинском районе Новосибирска спасатели за полчаса потушили пожар в расселенном доме.