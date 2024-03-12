В Новосибирске открыли офис Президентского фонда культурных инициатив

Работа фонда заключается в проведении конкурсов и предоставлении по их результатам грантов.

12 марта в Новосибирске открыли проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основная цель работы фонда заключается в проведении конкурсов и предоставлении грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Региональный офис разместился на улице Каинской на базе Центра креативных индустрий.

Отмечается, что деятельность офиса будет направлена на сотрудничество с представителями городских учреждений культуры, бизнес-сообществом и авторами творческих проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дети Сибири познакомились с историей денег и передовыми технологиями на выставке «Россия» на ВДНХ.