В Новосибирске полиция нашла автоугонщика

За рулем машины находился 35-летний мужчина.

В Новосибирске полицейские задержали автоугонщика на площади Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Задержание было зафиксировано на видео, где оперативники следуют за угнанной машиной по дороге. Затем один из инспекторов подбегает к автомобилю и осуществляет задержание.

Водителем машины оказался 35-летний мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, мужчина уже имел судимость и находился в розыске по подозрению в совершении преступления в Хакасии. Кроме того, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Сиб.фм сообщал, как 23-летняя сибирячка воспитывает осуждённых в колонии.