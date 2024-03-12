В Новосибирске снова ищут проектировщика продления улицы

В Новосибирске повторно ищут компанию для реконструкции дороги в Заельцовском районе, которая соединит улицы Дачную и Галущака.

Первый аукцион на разработку проектной документации проходил в октябре 2022 года. Тогда выбрали МП «МЕТРО МиР», но контракт расторгли, сообщили в администрации города. Второй конкурс запустили в этом году.

Подрядчику нужно провести инженерные изыскания, указать точки примыканий других улиц, получить одобрение. На это власти готовы выделить больше восьми млн рублей.

Дату старта строительства выберут после готовности проекта. В бюджете 2025 года на проведение работ заложено 55 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что под Новосибирском участок дороги отремонтируют за 141 млн рублей.