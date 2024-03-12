В Новосибирске спасли запертого в машине двухлетнего ребенка

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в машине.
По данным МАСС, спасатели помогли вытащить из запертой машины двухлетнего ребенка. Сообщается, что он случайно остался заперт в припаркованной машине на Линейной.
На этом инциденты с малышами не закончились и спасателям МАСС пришлось помогать еще одному ребенку, который заперся уже в квартире на Титова.
Ни один ребенок не пострадал, сотрудники МАСС успели вовремя прибыть на место происшествий.
Напомним, что спасатели МЧС показали фото и видео крупного пожара в Новосибирске.