В Новосибирске спасли запертого в машине двухлетнего ребенка

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в машине.

По данным МАСС, спасатели помогли вытащить из запертой машины двухлетнего ребенка. Сообщается, что он случайно остался заперт в припаркованной машине на Линейной.

На этом инциденты с малышами не закончились и спасателям МАСС пришлось помогать еще одному ребенку, который заперся уже в квартире на Титова.

Ни один ребенок не пострадал, сотрудники МАСС успели вовремя прибыть на место происшествий.

Напомним, что спасатели МЧС показали фото и видео крупного пожара в Новосибирске.