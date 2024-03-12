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общество

В Новосибирске спасли запертого в машине двухлетнего ребенка

Фото: МАСС

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в машине.

По данным МАСС, спасатели помогли вытащить из запертой машины двухлетнего ребенка. Сообщается, что он случайно остался заперт в припаркованной машине на Линейной.

На этом инциденты с малышами не закончились и спасателям МАСС пришлось помогать еще одному ребенку, который заперся уже в квартире на Титова.

Ни один ребенок не пострадал, сотрудники МАСС успели вовремя прибыть на место происшествий.

Напомним, что спасатели МЧС показали фото и видео крупного пожара в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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