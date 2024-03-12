В Новосибирске вор пытался похитить краденый огнетушитель

В шаурмечной пытались украсть огнетушитель.

Как сообщили сотрудники АБ “Гвардия”, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный мужчина пытался украсть огнетушитель из местной шаурмечной.

По предварительным данным, владелец павильона заметил вора и нажал на тревожную кнопку, после чего решил самостоятельно поймать преступника и ему это удалось.

На место прибыла охрана, которой сообщили, что на самом деле огнетушитель в шаурмечной оказался краденым — его ранее принес бомж, который чистил снег павильона.

Напомним, что в Новосибирске вернули владельцу из Приморского края украденные 100 тысяч рублей.