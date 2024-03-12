В Новосибирске за крупное хищение экс-главу НМИЦ могут посадить на 7 лет

Прокурор требует отправить бывшего директора НМИЦ Е. Н. Мешалкина академика РАН Александра Караськова в тюрьму на семь лет.

Караськова обвиняют в хищении 1,8 млрд рублей, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Цуканова.

Фигурант уголовного дела руководил медучреждением 20 лет, уволился в мае 2019 года и в это же время покинул пост депутата областного Законодательного Собрания. А уже в июне 2019 года Караськова вместе с супругой Ириной Бойцовой арестовали по делу о растрате в клинике. Позже их поместили под домашний арест.

Для Караськова гособвинение требует семь лет колонии общего режима и 700 тысяч рублей штрафа, для Бойцовой — шесть лет заключения и штраф на полмиллиона.

Ранее мы рассказывали, что под Новосибирском уволился фигурант уголовного дела о растратах в ПАТП Козлов.