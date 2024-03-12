В Новосибирске заключенным пытались передать мобильные телефоны

В Новосибирской области продолжается работа по предотвращению попыток доставки запрещенных предметов на охраняемые территории.

Сегодня, 12 марта, в следственном изоляторе №1 в ходе досмотра продуктовой посылки, адресованной одному из обвиняемых, были обнаружены и изъяты сотовый телефон и одна симкарта, спрятанные в куске хозяйственного мыла. Об этом сообщает пресс-слжба ГУФСИН Новосибирской области. Эти предметы являются запрещенными на режимной территории.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении в отношении гражданина Б., сопровождающийся наложением административного штрафа и конфискацией запрещенных предметов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что директор батутного центра «Вверх» в Новосибирске хотел оспорить приговор.