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общество

В Новосибирске заключенным пытались передать мобильные телефоны

Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается работа по предотвращению попыток доставки запрещенных предметов на охраняемые территории.

Сегодня, 12 марта, в следственном изоляторе №1 в ходе досмотра продуктовой посылки, адресованной одному из обвиняемых, были обнаружены и изъяты сотовый телефон и одна симкарта, спрятанные в куске хозяйственного мыла. Об этом сообщает пресс-слжба ГУФСИН Новосибирской области. Эти предметы являются запрещенными на режимной территории.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении в отношении гражданина Б., сопровождающийся наложением административного штрафа и конфискацией запрещенных предметов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что директор батутного центра «Вверх» в Новосибирске хотел оспорить приговор.

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Игорь Кириченко
Журналист

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