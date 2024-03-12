В Новосибирской области рассказали о весеннем призыве этого года

На сайте Электронной демократии Новосибирской области опубликован проект постановления о весеннем призыве на 2024 год.

Разработчиком проекта выступает военный комиссариат при губернаторе Андрее Травникове. Согласно документу, часть медицинских работников направится в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан к 1 апреля.

Состав призывной комиссии будет включать главу региона, военного комиссара Евгения Кудрявцева, министра образования Марию Жафярову, заместителя мэра Новосибирска Геннадия Захарова и других представителей.

Напомним, что в прошлом году весенний призыв начался 1 апреля и завершился 15 июля 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске актер Чадов встретится со студентами на Всемирном фестивале молодежи.