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общество

В новосибирском небе увидели редкий самолет «Черная жемчужина»

Фото: страница Николая Енина во «ВКонтакте»

Сегодня, 12 марта, в воздушном пространстве над Новосибирском появился редкий российский военный самолёт Ту-134УБЛ, известный как «Черная жемчужина».

Он успешно приземлился в аэропорту Толмачево. Данное воздушное судно принадлежит Военно-морскому флоту России. Фотографии этого самолета были сделаны споттером Николаем Енином.

Ту-134УБЛ отличается острым носом и оснащен скрывающим радаром, военным оборудованием и прицельно-навигационным комплексом.

По официальной информации, данный тип самолета предназначен для подготовки летчиков и штурманов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что украинские диверсанты попытались проникнуть в Курскую область.

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Игорь Кириченко
Журналист

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