Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти младенца в НСО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о смерти младенца в Новосибирской области.

Тело новорожденного обнаружили в частном доме в поселке Болотнинского района. Было установлено, что местная жительница родила дома, к врачам не обращалась.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. Бастрыкин поручил руководителю ведомства представить доклад о ее ходе.

Напомним, некоторые подозревают, что оставить малыша могла женщина, которая в 2020 году бросила новорожденного ребенка на остановке и ушла. Тогда девочку нашли, сейчас она живет в приемной семье.