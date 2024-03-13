«Вела разгульный образ жизни»: под Новосибирском в подвале дома нашли мёртвого ребёнка многодетной матери

В Болотнинском районе нашли мёртвого ребёнка у матери, которая ранее оставляла младенца на остановке.

В Болотнинском районе Новосибирской области в селе Светлая поляна в подвале частного дома обнаружили мёртвого новорождённого ребёнка. Оказалось, что его родила местная жительница Юлия Шевякова, которая в 2020 году уже оставляла новорожденную девочку на остановке. Эту информацию корреспонденту Сиб.фм подтвердил источник.

Официально





В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, что 11 марта в подвале дома сотрудниками полиции обнаружен труп новорожденного ребенка. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики района, работавших с данной матерью.

Следственный комитет региона также проводит проверку.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — рассказали в СК.



На учёте по беременности Юлия не состояла.

Экспертиза

По словам источника издания, речи про возбуждение дела или арест матери пока не идёт.

«Следователи ещё не установили, мертвым ли ребёнок родился или его убила Юлия. Пока экспертиза это не установит, дело двигаться не будет», — поделился собеседник.

Популярность

Ранее мать мертвого ребёнка прославилась на всю Россию. В 2020 году, на тот момент 30-летняя Шевякова, втайне от своего мужа родила дочь в бане и бросила её умирать на автобусной остановке.

Сама женщина заявляла, что оставила дочку в состоянии аффекта и умоляла вернуть ей её. Помимо девочки, у неё есть еще два ребёнка, отец которых сидит в тюрьме за двойное убийство.

Тогда на Шевякову возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности», но серьезного наказания она не понесла. Она начала ездить по ток-шоу. В программе «Мужское / Женское» Юлия в слезах студии рассказала, что в тот момент ничего не понимала.

«Я не соображала, не понимала, что делаю и зачем. Зашла я в остановку, с краешку я ее положила, посмотрела, всё ли хорошо с ней, и пошла в сторону материного дома. Шла я, постоянно оглядывалась. Я виню себя, каю себя, сама себя ругаю за то, что я наделала, что я натворила», — оправдывалась она.



В 2020 году она также не вставала на учёт, как беременная.



«У нас такая деревня, что все всё про всех знают», — ответила она ведущей на вопрос, почему она не обращалась к врачам.

Что думают соседи?

По словам соседей Юлии, кто отец мертвого ребёнка, найденного в подвале, никто не знает.

«А кто отец? Она вела разгульный образ жизни, от кого угодно может быть. Тогда, в 2020 году, у неё спрашивали чья девочка, она указывала на троих претендентов, кто может быть папой», — жалуется знакомая Юлии.

Соседи уверены, что Юлия убила ребёнка. Если это подтвердится, то на неё могут возбудить уголовное дело по статье «Убийство» либо по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», если следствие установит, что она это сделала в состоянии психического расстройства.

Напомним, в этом году данный инцидент не первый. Ранее жительница Новосибирска выбросила ребёнка в мусорный бак во дворе жилого дома. Сейчас она под следствием.

Также в Новосибирске 30-летняя женщина заперла своего сына на два дня и ушла из дома. Как выяснил Сиб.фм, она могла работать в эскорте.