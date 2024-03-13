Диетолог Стародубцева рассказала о полезных для печени продуктах

Диетолог Лилия Стародубцева назвала продукты, которые улучшат состояние печени и поддержат ее здоровье.

Самое главное — питьевая вода. Для нормальной работы печени необходимо употреблять достаточное количество чистой и теплой воды, температура которой не должна быть выше 50 градусов.

Также в рацион следует включать полезные жиры, такие как омега-3, содержащиеся в натуральных маслах холодного отжима. Употребление топленого и сливочного масла в умеренных количествах также поможет печени — они способствуют нормализации оттока желчи и предотвращают повышение холестерина.

Нужно употреблять достаточное количество клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах и сухофруктах. Она помогает нормализовать перистальтику кишечника, что благотворно влияет на работу желчного пузыря и процессы детоксикации печени. А еще нужно есть разные виды капусты. Этот продукт стимулируют выработку ферментов, необходимых для детоксикации органа.

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