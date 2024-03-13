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общество

Эндокринолог Чухачева предупредила об опасных напитках на голодных желудок

Freepik, authors: AnaBGD

Специалист предупредила, что спиртное ни в коем случае нельзя пить на пустой желудок.

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева рассказала в беседе с «Газета.Ru» о напитках, которые ни в коему случае не стоит пить на голодный желудок. Так, по словам специалиста, в этот перечень входят любые спиртные напитки.

«Пожалуй, единственная категория напитков, которую не рекомендовано употреблять на голодный желудок всем людям вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний, — алкогольные напитки. Особенно внимательными стоит быть людям с сахарным диабетом на сахароснижающей терапии», — предостерегла медик.

Кроме того, Чухачева подчеркнула, что есть ограничения для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Для них употребление газированных и алкогольных напитков, а также содержащих кофеин и любых других жидкостей в больших количествах может лишь усилить симптомы заболевания.

Напомним, эндокринолог Вебер рассказала о правилах и продуктах для здорового завтрака.

#здоровье #алкоголь #врач #эндокринолог
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Дарья Бочкун
журналист

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