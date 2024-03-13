«Фейки»: Никита Кологривый из Новосибирска опроверг слухи о раздаче автографов на выборах в Москве

Актер назвал это фейками и провокациями.

В своем телеграм-канал Никита Кологривый, актер родом из Новосибирска, рассказал, что не будет проводить фан-встречу во время выборов президента. В эти даты он будет находиться в Новосибирске на кинофестивале.

«Не обращайте внимание на фейки и провокации с использованием моего имени. С 16 по 19 марта я буду находиться в Новосибирске на кинофестивале. Никаких фан-встреч в Москве с моим участием не будет», — сообщил актер.

Напомним, что неизвестные распространили информацию в Интернете о том, что у Никиты 1 марта пройдет автограф-сессия в Москве. Сам артист заявил, что сейчас находится в Сочи и не планировал встречаться с фанатами в столице России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.