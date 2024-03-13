Флорист Николаева дала советы по сохранению свежести цветочных букетов дома

В первую очередь специалист рекомендует сразу же освободить букет от упаковочной бумаги.

Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева рассказала в беседе с Pravda. Ru, как надолго сохранить свежесть подаренного букета цветов. В первую очередь, по словам специалиста, нужно избавиться от обертки.

«Если вы сразу в тепле откроете, то цветок сразу "ах!", и такой стресс. Первое — развязать букет и удалить листья, касающиеся воды, потому что они дают гниение. Второе — вымыть тщательно вазу, в которой будут стоять цветы. Третье — подрезать кончики стеблей и налить чистой воды», — посоветовала флорист.

Николаева отметила, что продлить жизнь букета цветов можно достаточно простым и универсальным способом. Например, можно поддержать свежесть роз, тюльпанов или других цветов лекарственными препаратами.

Напомним, садовод Рыкалина дала рекомендации по уходу за хвойными деревьями в саду.