Известно, как будут работать школы в Новосибирске во время выборов

С 15 по 17 марта пройдет голосование в Новосибирске.

В образовательных учреждениях по всей России находятся избирательные участки, в том числе и в Новосибирске с 15 по 17 марта будут работать школы во время выборов президента.

15 марта в лицее №12 ученики начальной школы будут заниматься дистанционно, а школьники с 5 по 11 класс учатся очно. Однако 16 марта — дистанционно.

В школе №54 участок разместили в здании старшей школы, поэтому дети с 9 по 11 класс будут учиться дистанционно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске печатают бюллетени на мартовские выборы президента.