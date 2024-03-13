Клемешов поручил разобраться с пробками на Октябрьском мосту в Новосибирске

Дорогу сузили 7 марта.

На совещании в мэрии Новосибирска врио мэра города Олег Клемешов раскритиковал темпы ремонта Октябрьского моста. Он сообщил, что на перекрытой части моста работает только один бетонолом, при этом мусор никто не вывозит. Клемешов поручил разобраться с пробками, которые начали чаще образовываться на мосту.

Напомним, что в Новосибирске сузили дорогу на Октябрьском мосту по направлению с левого берега на правый 7 марта. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Работы продлятся до ноября 2024 года.

«Посмотрите по усилению работ на этом участке, я понимаю, что сейчас на разбор конструкций физически невозможно нагнать большое количество техники. Но то, что сегодня работает один бетонолом — это ни в какие ворота не лезет. Практически половина участка от закрытого бетоноломом сломано, но никто не предпринимает даже попытки вывозить это все и готовить дальше фронт работ», — сказал Клемешов.

Он отметил, что мэрия разрешила перекрыть полосу только с условием, что работы будут вестись круглосуточно — договоренность не соблюдается.

Олег Клемешов поручил заместителю начальника дептранса Сергею Эпову проконтролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области расселят еще 400 аварийных домов.