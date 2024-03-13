На 40% увеличат количество рабочих на строительстве СКИФа в Новосибирске

В Новосибирске на 41,6% увеличат число работников на строительстве СКИФа.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр сообщило о том, что в Новосибирске планируют на 41,6% увеличить число рабочих, задействованных на строительной площадке Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Сообщается, что сейчас на объекте в две смены работают около 1 200 человек, их число будет увеличено еще на 500 человек.

По словам полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева, уже в начале мая сотрудники ИЯФ СО РАН должны приступить к установке научного оборудования ускорительного комплекса.

Напомним, что в Новосибирске создали уникальные магниты для СКИФа.