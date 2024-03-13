Некоторые новосибирские школьники будут учиться дистанционно из-за выборов

В связи с предстоящими выборами президента России, школы в Новосибирске приняли меры по организации учебного процесса.

С 15 по 17 марта в образовательных учреждениях будут располагаться избирательные участки. Руководители школ получили право самостоятельно определить формат обучения. Главное требование состоит в том, чтобы уроки не проводились в помещениях, где организованы выборы.

Например, в лицее №12 ученики начальной школы будут заниматься дистанционно 15 марта, а старшеклассники продолжат обучение в школе. 16 марта занятия также будут проводиться дистанционно из-за выборов, которые пройдут на первом этаже.

Школа №54 разместила избирательный участок в здании старшей школы. Учащиеся с 9 по 11 классы будут заниматься дистанционно, в то время как начальная школа продолжит свою работу. Суббота и воскресенье объявлены выходными днями.

Некоторые учебные заведения решили сократить продолжительность уроков до 30 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дети Сибири познакомились с историей денег и передовыми технологиями на выставке «Россия» на ВДНХ.