Новосибирский фотограф запечатлел редкий самолет «Черная жемчужина»

Редкий самолет «Черная жемчужина» сфотографировали в Новосибирске.

Военный борт Ту-134УБЛ, который называют «Черная жемчужина», сфотографировали в Новосибирске.

Он приземлился в аэропорту Толмачево, вчера, 12 марта. Самолет сфотографировал споттер Николай Енин.

Известно, что борт оснащен скрывающим радаром, военным оборудованием и прицельно-навигационным комплексом, он предназначен для обучения и подготовки летчиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что автопортрет новосибирского фотографа показали на площади в Нью-Йорке.