сегодня
13 марта, 02:58
пробки
0/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня
13 марта, 02:58
пробки
0/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня 02:01
культура

Новосибирцев приглашают на посвященное Масленице карнавальное шествие

Фото: парк народных традиций Хуторок

В Новосибирской области 16 марта пройдет карнавальное шествие «Масленичный поезд».

Как сообщили организаторы, региональное масленичное мероприятие состоится в парке народных традиций «Хуторок», расположенном в Каргатском районе.

Карнавальное шествие начнется в полдень. Также в программе запланированы праздник «Гуляй, Масленица!», ярмарка народных ремесел, гастроконкурс «Аппетитный ряд», поединок по приготовлению блинов, конкурсы, игры и прочие активности.

Напомним, 17 марта с 12.00 до 17.00 медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на городской праздник «Широкая масленица» на Михайловскую набережную и в Заельцовский парк. На протяжении всего праздника сибиряков ждут народные гуляния, конкурсы, призы, выступления артистов.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в