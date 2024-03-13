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работа

НСО заняла 2 место топа регионов Сибири по нехватке работников

Фото: Сиб.фм

Новосибирская область находится на втором месте среди регионов Сибири с кадровым голодом.

По данным Минтруда региона, заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на начало марта составила 40 тысяч человек. Это на 26,2 % больше аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованными в регионе являются специалисты из сферы медицины и фармацевтики, автомобильного бизнеса, производства, строительства и рабочего персонала.

При этом в Новосибирской области низкий уровень безработицы, по состоянию на март 2024 года он составил 0,6 % от численности рабочей силы.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области ищут ряд специалистов, которым готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц.

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Галина Чебыкина
Журналист

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