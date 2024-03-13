«По судьбе идут два ребенка»: экстрасенс предсказал будущее Бузовой

В новом выпуске шоу «Это нормально» появятся участники «Битвы экстрасенсов».

Так, в студии актуальные вопросы обсудят ведущая проекта Вера Сотникова, медиум Лина Джебисашвили, грузинская ясновидящая Мариам Циминтия, таролог Александр Кинжинов, мистик звука Юлий Котов и один из братьев Никара. Темой выпуска стал вопрос: «Нормально ли не вступать в интимные отношения?». Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Юлий Котов рассказал, что взял аскезу на воздержание 10 лет назад и назвал Бузову аскетом из-за ее вынужденного отказа от интима. Помимо этого, он также предсказал будущее Ольги Бузовой.

«Будет мужчина плотного телосложения, очень интересный, а также по судьбе идут два ребенка. Вот эта позиция ваша, где вы сейчас на пьедестале, дана вам за прошлые жизни, потому что вы всю жизнь сильно предавались аскезам, отказывались от всего. И вы даже сказали, что готовы уйти от семейных отношений, ради того, чтобы вас знали. Это плата за востребованность», — сказал мистик.

Напомним, что новосибирский блогер Дава встретился с Бузовой на шоу на ТНТ.