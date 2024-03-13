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вчера 23:20
общество

Под Новосибирском мужчина 13 лет скрывался от полиции, устал и сдался

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

Полиция Новосибирской области сообщила о сдаче 54-летнего жителя Куйбышева, ранее судимого, спустя 13 лет после совершения преступления.

Мужчину задержали в июне 2011 года на железнодорожных путях в Барабинске с 282 граммами марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО.

Он скрывался от суда и прожил на нелегальном положении до февраля 2024 года, когда явился в полицию. За это время его заочно арестовали на три года условно за кражу из квартиры.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое мужчин погрызли стены в подъезде.

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Игорь Кириченко
Журналист

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