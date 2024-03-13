В Новосибирске двое мужчин погрызли стены в подъезде

Также компания острым предметом испортила другие стены.
Жители многоэтажного дома на улице Танкистов, 21/2 в Новосибирске обратили внимание на двух мужчин, которые повредили стены в подъезде.
Неизвестные, держа в руках бутылки, погрызли стены, а также нанесли «наскальную живопись» и царапины. Видеозаписи также показывают, как один из мужчин вгрызается в угол стены, после чего его компаньон одобрительно кивает и аналогично наносит ущерб.
Полиция начала расследование инцидента.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в ангаре нашли наркоплантацию.