В Новосибирской области в ангаре нашли наркоплантацию

Для выращивания растения были приобретены системы вентиляции и освещения.

В посёлке Восход под Новосибирском задержаны участники организованной группы по подозрению в выращивании и покушении на сбыт марихуаны. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, они организовали полный цикл производства запрещённого вещества в арендованном помещении площадью 900 кв.м.

Для выращивания растения были приобретены системы вентиляции и освещения, оборудование для капельного полива, специально подготовленная почва и удобрения.

В помещениях, где перерабатывали наркотик, правоохранители обнаружили и изъяли специальное оборудование, более 1,3 тысяч кустов конопли и более 12 кг марихуаны.

Всех четверых задержанных отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассматривают дело об убийстве двух женщин.