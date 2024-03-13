В Новосибирске рассматривают дело об убийстве двух женщин

Сегодня, 13 марта, в Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве двух женщин в одном из сел Усть-Таркского района.

Михаил Миронов, 31 год, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц).

По версии обвинения, ночью 7 августа 2018 года Миронов и 48-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, на мосту через реку Тарка вступили в ссору, которая привела к трагическим последствиям. Михаил Миронов нанес множественные удары по телу женщины, после чего выбросил ее тело в реку, где она утонула. Также установлено, что в период с 17 июня по 23 августа 2023 года Миронов совершил аналогичное убийство другой женщины.

Судом начато судебное следствие. Михаилу Миронову продлили содержание под стражей до 29 августа 2024 года. Подсудимый признал свою вину.

Следующее заседание по делу назначено на 26 марта в 11:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска обвиняют в убийстве. Он нанес как минимум 11 ударов ножом.