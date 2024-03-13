Под Новосибирском на месяц закроют мост через Ирмень

В Ордынском районе на месяц по мосту через реку Ирмень в селе Козиха перекроют движение для транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального Центра организации дорожного движения, ограничения связаны с ремонтом переправы. Закрыт мост для авто будет с 11 апреля до 11 мая. Запрет не коснется общественного и школьного транспорта.

«Выезд на дорогу «Новосибирск — Кочки — Павлодар» будет осуществляться через село Верх-Ирмень», — пояснили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что в 2024 году в региональном центре хотят отремонтировать дороги к девяти больницам и поликлиникам. Работы будут проводить на улице Авиастроителей, которая ведет к городской клинической больнице №12. Также ремонт начнут на улице Урицкого – поликлиника №20. Помимо этого отремонтируют дороги на Писарева, 25 лет Октября, Ереванской, Героев Революции, Автогенной, Демьяна Бедного и Дачной.